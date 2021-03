Le particolari abitudini di Giannis Antetokounmpo per recuperare dopo una partita

I Milwaukee Bucks hanno ottenuto la vittoria 122-133 contro gli Washington Wizards, con l’ennesima tripla doppia di Giannis Antetokounmpo che ha segnato 31 punti, aggiungendo 15 rimbalzi e 10 assist.

Durante la conferenza stampa post partita, al greco è stata chiesta un’opinione riguardo le prossime partite. Antetokounmpo ha risposto con il classico “guardiamo a una gara per volta”, condendo (è proprio il caso di dirlo) la replica con alcuni dettagli: “Ora penso solo a godermi il giorno libero – ha spiegato, per poi aggiungere – con una pizza ai peperoni, uno smoothie e un po’ di ali di pollo“.

Abitudini alimentari non proprio in linea con una dieta da atleta ma evidentemente utili per fargli ritrovare le energie giuste, visti i risultati che sta ottenendo Giannis, MVP delle ultime due stagioni.

Fonte: Star Tribune

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.