Le possibilità dei Lakers di vincere di nuovo il titolo secondo i GM della NBA

Alla vigilia della partenza della nuova stagione NBA, i Los Angeles Lakers sembrano godere dei favori del pronostico per una nuova vittoria del titolo.

La maggior parte dei general manager delle 30 franchigie si dicono estremamente convinti che i gialloviola possano firmare il back-to-back, guadagnodosi un nuovo anello. Sono stati addirittura l’81% dei dirigenti a indicare i Lakers come la squadra favorita per la vittoria finale nel consueto sondaggio che precede l’avvio della regular season. Una percentuale plebiscitaria in favore dei californiani, toccato solamente in altre due occasioni, vale a dire prima delle stagione 2017-18 e 2018-19, in favore dei Golden State Warriors.

A risultare decisiva nei giudizi è la convinzione che LeBron James, nonostante i 36 anni, possa ancora dominare la lega, specialmente se affiancato di nuovo da Anthony Davis. Oltre a questo, c’è stato anche un mercato molto convincente da parte dei losangelini che sembrano essersi rinforzati rispetto a qualche mese fa.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.