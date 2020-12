Le previsioni di Zaza Pachulia sulla stagione dei Golden State Warriors e Stephen Curry

Zaza Pachulia ha vinto due titoli NBA con i Golden State Warriors e dopo il ritiro si limita a osservare dall’esterno. Nel corso di un’intervista a Bay Area News ha parlato delle possibilità della sua ex squadra nella stagione appena iniziata, paragonando anche le doti da trascinatori di Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo, essendo stato compagno di squadra di entrambi.

Quando Giannis non aveva dei tiratori affidabili sui quali scaricare faceva fatica, per Curry vale lo stesso discorso con l’ulteriore difficoltà data dal non avere un fisico che gli consente di gestire alcune situazioni con la forza muscolare. È un tiratore fenomenale con una tecnica eccellente ma è complicato per chiunque salvare una barca che affonda. Gli mancherà Durant che lo sgravava di tante responsabilità e gli consentiva di forzare di meno, non avrà Thompson che condivideva con lui la pressione e i tiri pesanti, inoltre per ora non ha neanche Green che può spingere la transizione al posto suo. La squadra, senza nessuno che supporti Steph in attacco, è molto prevedibile, per questo Oubre Jr e Wiggins devono cambiare faccia, altrimenti sarà un’annata di sconfitte per gli Warriors e di frustrazione per Curry.