Le prime due partite di James Harden e Kevin Durant con i Brooklyn Nets sono da libro dei record

I “nuovi” Brooklyn Nets sono decisamente un problema. Kevin Durant e il suo ultimo compagno di squadra James Harden sono entrambi partiti alla grande poiché hanno portato la squadra a un’altra grande vittoria, questa volta contro i Milwaukee Bucks.

Durant e Harden continuano a giocare senza Kyrie Irving ma continuano a vincere. In effetti, i due hanno messo insieme numeri storici nei loro primi 96 minuti insieme.

Nelle prime due partite di Harden con i Nets, lui e KD hanno messo insieme un totale di 138 punti, il secondo più alto punteggio nelle prime due partite di una coppia in una franchigia.

Kevin Durant (72) and James Harden (66) have combined for 138 points in their first 2 games as Nets teammates.



Per @EliasSports , that’s 2nd-most in a duo’s first two games with a franchise. The most is 151 by Wilt Chamberlain (139) and York Larese (12) on the 1961 Warriors. pic.twitter.com/TCVMhC5MHn