Le prime notizie sui tempi di recupero di LeBron James

L’infortunio di LeBron James, accusato nella prima parte della gara fra i Los Angeles Lakers e gli Atlanta Hawks, fa tremare i gialloviola che già da qualche settimana stanno facendo a meno di Anthony Davis.

Il simbolo dei Lakers attuali è stato dichiarato out a tempo indeterminato subito dopo aver svolto gli esami strumentali ma ora sono arrivate le prime indiscrezioni riguardo i suoi tempi di recupero. Shams Charania di The Athletic, uno dei giornalisti meglio informati nel mondo NBA, parla di un infortunio che costringerà LBJ a restare lontano dal parquet per “diverse settimane”.

Developing – LeBron James is initially expected to miss several weeks due to his high right ankle sprain, sources tell @ShamsCharania.

📚: https://t.co/kJdYXQh00e pic.twitter.com/XSE9G3eEbQ

— The Athletic (@TheAthletic) March 22, 2021