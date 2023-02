Le prime parole di Kyrie Irving a Dallas sono un attacco ai Nets… E faranno molto discutere

Kyrie Irving si è presentato ufficialmente ai Dallas Mavericks.

Nella tradizionale conferenza stampa con la nuova maglia, la point guard ha lanciato alcune frecciatine alla sua ex squadra, i Brooklyn Nets.

Voglio giocare in un ambiente dove mi sento apprezzato, non sopportato o addirittura trattato con mancanza di rispetto. Nella mia esperienza ai Nets ci sono stati dei momenti in cui non mi sono sentito rispetto. Io sono uno che si allena duramente ma nessuno parla mai della mia etica lavorativa, si discute solo di ciò che faccio fuori dal campo. Sono venuto a Dallas per cambiare questa narrativa. A Brroklyn ho fatto tutto ciò che dovevo, sono stato altruista, mi sono preso cura dei compagni, ho sempre fatto tutto nel modo giusto e li lascio quarti in classifica.