Le prime parole di Kyrie Irving sulla sua lunga assenza per “motivi personali”

Per la prima volta in quasi due settimane, Kyrie Irving poco fa si è presentato davanti ai giornalisti per parlare anche della sua prolungata e misteriosa assenza dal campo per “motivi personali” sconosciuti ai più. Nella prossima gara contro Cleveland dovrebbe anche tornare in campo.

Irving si è scusato con i tifosi dei Nets, ma ha ammesso che “aveva bisogno di una pausa per ragioni di famiglia”. Quando gli è stato chiesto se fosse conscio di violare i protocolli anti-Covid NBA partecipando alla festa di compleanno della sorella, il playmaker ha glissato: “È ora di andare avanti. Sono felice di essere tornato”.

Kyrie Irving when asked if he knew he violated the NBA's health and safety protocols:

"It's time to move on. Happy to be back" pic.twitter.com/uNPnj2d2lW

— Nets Videos (@SNYNets) January 19, 2021