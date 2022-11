Le quattro possibili destinazioni per Anthony Davis

Le voci riguardo una possibile partenza di Anthony Davis fanno esplodere il mercato NBA. Ci sono possibilità che i Los Angeles Lakers cedano il loro lungo e i vari insider si sono scatenati per ipotizzare dove Davis potrebbe finire.

Queste le ipotesi elaborate dagli esperti di Bleacher Report.

Davis ai Brooklyn Nets per Kevin Durant

Anthony Davis a Brooklyn in cambio di Kevin Durant potrebbe non essere solamente fantamercato. KD vuole ancora lasciare Brooklyn e il suo arrivo a Los Angeles ritrasformerebbe immediatamente i Lakers in una contender. La coppia con LeBron James sarebbe una operazione sportiva e di marketing spaventosa, una operazione capace di fare il giro del mondo in pochi secondi e far esplodere ulteriormente il brand NBA. Proprio per le sue proporzioni, appare improbabile che questa trade possa concretizzarsi in così poco tempo. I Nets, dal canto loro, hanno dimostrato di non fare sconti per Durant ma la situazione al loro interno, dopo il caso Irving e l’esonero di Nash, non consente di avere il coltello dalla parte del manico in questo momento. Senza contare che Davis da solo potrebbe risolvere tanti dei problemi difensivi della squadra.

Davis ai Chicago Bulls per Zach LaVine, Goran Dragic e Patrick Williams

Il ritorno a casa di Davis avverrebbe in contemporanea con quello di LaVine a Los Angeles dopo il college a UCLA. Al di là dell’aspetto romantico, i Lakers otterrebbero un giocatore pericoloso con e senza pallone come lo stesso LaVine, un playmaker con ottimo tiro come Dragic e un difensore promettente come Williams. In aggiunta a questo terzetto una scelta al primo turno del 2023 (presa da Portland) che potrebbe essere una buona merce di scambio per liberarsi di Westbrook in off-season. I Bulls, invece, prenderebbero quel finalizzatore nel pitturato che al momento gli manca, visto che sono ultimi in questa classifica al momento e hanno anche diversi problemi nel proteggere il ferro. Dal punto di vista tecnico non farebbe una piega ma LaVine non può essere scambiato prima del 15 Gennaio.

Davis ai New York Knicks per RJ Barrett, Mitchell Robinson, Obi Toppin, Quentin Grimes e scelte

Questa operazione sarebbe più proiettata al futuro rispetto a quelle precedenti. I Lakers si priverebbero di una star per allungare il proprio roster, idea tutt’altro che folle, considerato che finora il supporting cast si è rivelato davvero poca cosa. Oltre ai quattro giocatori, i gialloviola prenderebbero quattro scelte al primo turno del prossimo Draft (quella dei Knicks più quelle di Detroit, Washington e Dallas) e una (via Milwaukee) al primo turno del Draft 2025. I Knicks, invece, prenderebbero quella stella che gli servirebbe per avere un quintetto molto più competitivo.

Davis ai Dallas Mavericks per Christian Wood, Spencer Dinwiddie, Reggie Bullock e scelte

Tre giocatori, le scelte non protette al primo turno dei Draft 2025, 2027 e 2029, lo scambio delle scelte al primo giro dei Draft 2024, 2026 e 2028. Un prezzo elevatissimo che i Dallas Mavericks pagherebbero per prendere Anthony Davis e dare a Luka Doncic una spalla per puntare subito al titolo. Anche in questo caso i Lakers avrebbero grandi prospettive future e darebbero a LeBron James un supporting staff molto più forte rispetto a quello attuale, formato da un giocatore con punti nelle mani come Dinwiddie e un ottimo lungo come Wood.