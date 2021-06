Le quattro promosse dalla Serie B all’A2

Sta per completarsi il quadro delle partecipanti al prossimo campionato di Serie A2.

Ci saranno Biella e Stella Azzurra Roma che hanno vinto i playout rispettivamente contro NPC Rieti e San Severo, condannando queste ultime alla retrocessione in B.

In B, invece, non ci saranno le quattro squadre che hanno vinto le gare 5 dei tabelloni playoff. Tutte le serie che assegnavano i posti in A2, infatti, si sono concluse alla “bella”.

Sarà la prima volta per Chiusi, società satellite della Reyer Venezia, che ha negato ad Agrigento l’immediata risalita vincendo gara 5 69-62. Torna in A2 Piacenza, vincente nella quinta sfida contro la Libertas Livorno per 69 a 60.

Prima volta anche per Nardò che batte Roseto 72-60. Ce la fa, invece, un’altra piazza storica come Fabriano che supera Cividale 69-53 e stacca il biglietto per l’A2.

A completare l’elenco delle partecipanti ora mancano solamente le finali: le perdenti di Napoli-Udine (2-0 per i campani) e Torino-Tortona (1-1) resteranno in A2 almeno per un’altra stagione.