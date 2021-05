Le reazioni del mondo NBA al record di triple doppie di Russell Westbrook

Russell Westbrook ha riscritto la storia della NBA facendo registrare la 182ª tripla doppia della sua carriera. Numeri stratosferici che gli sono valsi il sorpasso a Oscar Robertson in testa a questa speciale classifica.

Lo stesso Westbrook ha commentato a modo suo il traguardo ma reazioni sono arrivate da gran parte del mondo NBA.

Uno dei primi a congratularsi è stato Trae Young, uno che ha vissuto direttamente la partita decisiva. Commentando la vittoria dei suoi Hawks sugli Washington Wizards, il play di Atlanta ha reso omaggio all’avversario.

Ha fatto qualcosa di incredibile. Fin da quando ero piccolo ho la sua energia, è sempre sembrato una bestia quando gioca. Il suo approccio mi ha colpito molto, ha riscritto un record importante e coglie i frutti del suo duro lavoro.

Bradley Beal, compagno di squadra di Westbrook, ha scritto: “Condividere il parquet con te è un onore e una benedizione. Congratulazioni per aver fatto la storia”.

It has been an honor and a blessing to share the floor with you Brodie. Congratulations on making HISTORY! 182 and counting… @russwest44 #whynot #andtheNEW https://t.co/8oJvXCOAbA — Bradley Beal (@RealDealBeal23) May 11, 2021

Si è scomodato anche Allen Iverson che ha twittato: “Ho appena visto compiersi la storia. Congratulazioni, Russell, per aver battuto un record che nessuno pensava potesse essere raggiunto”.

Anche Magic Johnson ha rivolto un messaggio a Westbrook: “So bene quanto sia difficile fare una tripla doppia. Personalmente non sarei mai stato in grado di superare Oscar Robertson, sono orgoglioso di ciò che hai fatto”.

Congratulations to Russell Westbrook for making NBA history passing Oscar Robertson to become the all-time leader in triple-doubles! @russwest44 🔥 https://t.co/lMZJ6lIg5O — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 11, 2021

Poi Jason Kidd: “Un risultato incredibile, finirai per essere conosciuto come Mister Triple-Double”.

Congrats @russwest44 on breaking the @NBA all-time triple double record! Keep it going, Future Hall of Famer. It’s going to be fun to watch! #KingofTripleDoubles pic.twitter.com/1UK6IxciXX — Jason Kidd (@RealJasonKidd) May 11, 2021

Infine anche Robertson stesso si è congratulato attraverso un video pubblicato sui social dagli Washington Wizards.

