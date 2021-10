Le reazioni del mondo NBA al ritiro di Pau Gasol

Il ritiro di Pau Gasol ha generato reazioni da parte di tutto il mondo NBA. I Los Angeles Lakers hanno già annunciato il ritiro della sua maglia ma tutte le sue ex squadre hanno voluto rendere omaggio alla leggende spagnola.

Anche il commissioner Adam Silver ha rilasciato un comunicato ufficiale per ringraziare Gasol e pure diversi ex compagni o avversari hanno salutato Gasol.

It was never a matter of IF we will retire #16 but WHEN. Congratulations on your retirement @paugasol 💜💛 #StayTuned #LakersLove https://t.co/CMJ5BJBl1O — Jeanie Buss (@JeanieBuss) October 5, 2021

Congrats to the one and only @PauGasol on your Hall of Fame worthy career ❤️👏 pic.twitter.com/7DlT6PTcGX — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 5, 2021

#ThankYouPau! Congrats on an illustrious career and best of luck in your next chapter, @paugasol 👏 pic.twitter.com/a4GvQcOggB — San Antonio Spurs (@spurs) October 6, 2021

Congratulations on your retirement, @paugasol! What an amazing career 🙏 pic.twitter.com/uKTyYJJXTI — Portland Trail Blazers (@trailblazers) October 5, 2021

Brate @paugasol Hall of famer 🙌🏻 ❤️ Buena suerte hermano en los siguientes desafíos. 💪🏻 — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) October 5, 2021

Foto: FIBA