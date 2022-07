Le regole al momento impediscono a Marc Gasol di giocare in Liga

Dopo aver guidato il suo Girona alla promozione in Liga ACB, Marc Gasol dovrà aspettare per giocare nella massima serie spagnola. L’ex centro di Grizzlies, Raptors e Lakers nei giorni scorsi aveva ufficializzato la volontà di proseguire ancora un’altra stagione nella “nuova versione” del club che lo lanciò da ragazzo, di cui ora è presidente.

Proprio questo suo ruolo al momento gli impedisce di scendere in campo in Liga. Secondo le regole del campionato infatti un presidente non può essere anche giocatore, quindi Marc Gasol non potrebbe indossare la maglia di Girona nella prossima stagione. È comunque un problema risolvibile e il club spagnolo si sarebbe già attivato per trovare una soluzione. Anche perché alla Liga, per questioni di spettacolo e marketing, conviene che una leggenda europea come lo spagnolo possa giocare.

I diritti in Liga su Gasol, 37 anni, erano ancora di proprietà del Barcellona, che vi ha rinunciato nei giorni scorsi, a 16 anni dall’ultima stagione del giocatore in blaugrana.