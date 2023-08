Le Repubblica Dominicana potrebbe perdere due pezzi pregiati

Due possibili forfait pesanti per la Repubblica Dominicana in vista dei Mondiali di basket.

I dominicani saranno nel Girone A insieme all’Italia e avevano presentato una long list con un roster molto interessante. Della rosa però non dovrebbero far parte due pezzi da novanta come Al Horford e Chris Duarte, secondo quanto riportato da Basketball Sphere e rilanciato da Sportando.

La squadra della Repubblica Dominicana resta comunque molto temibile, vista la pressoché certa presenza di Karl-Anthony Towns insieme ad altri due giocatori in orbita NBA come Lester Quinoes e Justin Minaya.

Foto: Fiba