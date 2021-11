Le sanzioni decise dalla NBA per la rissa tra LeBron James e Isaiah Stewart

Nonostante la furia messa in scena sul parquet, Isaiah Stewart se l’è cavata alla fine con poco: la NBA ha deciso di sospenderlo per “sole” 2 partite. La Lega ha annunciato poco fa le sanzioni per la rissa che ha coinvolto soprattutto il lungo dei Detroit Pistons e LeBron James, entrambi espulsi.

Anche LeBron è però stato punito, sospeso per una gara: salterà quindi la trasferta al Madison Square Garden contro i Knicks. Nessun altro giocatore, neppure Russell Westbrook che in campo era stato sanzionato con un tecnico, è stato punito con sospensioni o multe.

James will miss Tuesday’s game against the Knicks at MSG. https://t.co/KxrtLDdz2S — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 22, 2021