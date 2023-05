Le semifinali dei playoff NBA sono già STORIA: non si erano mai visti questi accoppiamenti

La vittoria dei Golden State Warriors contro i Sacramento Kings domenica è piuttosto storica per molte ragioni. A parte Steph Curry che ha infranto il record per il maggior numero di punti in una gara-7 con il suo cinquantello, la loro vittoria ha anche assicurato che l’NBA sarà testimone di uno degli scenari di accoppiamenti più interessanti mai visti prima.

Apparentemente, con la sesta testa di seriem, i Golden State Warriors, che passa al secondo turno, i playoff NBA avranno ogni testa di serie rappresentata nelle semifinali. È la prima volta che succede da quando il campionato è passato al format playoff a 16 squadre nel 1983-1984.

I Denver Nuggets (n. 1 a ovest), Boston Celtics (n. 2 a est), Philadelphia 76ers (n. 3 a est), Phoenix Suns (n. 4 a ovest), New York Knicks (n. 5 a est) ), Warriors (n. 6 a ovest), Los Angeles Lakers (n. 7 a ovest) e Miami Heat (n. 8 a est) sono tutti al secondo turno.

Se i Kings avessero vinto domenica, ci sarebbero state due no. 3 in semifinale. Per fortuna, però, gli Warriors sono sopravvissuti e hanno prenotato il loro biglietto per il secondo turno playoff.

Sarà ora interessante vedere chi tra le restanti squadre passerà alle rispettive finali di Conference.

