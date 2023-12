Le slot machine più interessanti di Slot Palace

Nell’industria del gioco d’azzardo compaiono regolarmente nuove video slot, che suscitano grande interesse tra i giocatori. Molte novità sono presentate su slot-palace.com – potete saperne di più sui giochi di punta di Slot Palace qui sotto.

Hot Rio Nights

Ogni anno, a febbraio, Rio de Janeiro ospita il carnevale. In onore di questo evento colorato e divertente, il provider Evoplay ha rilasciato una slot a media pagabilità per 10 linee. Il campo di gioco di Slot Palace è ambientato sullo sfondo della città decorata, in modo che i clienti possano entrare nell’atmosfera della festa.

Sui rulli sono presenti tre gruppi di simboli:

Regolari – tagli di carte che danno fino a x32. Premium – maracas, tamburo e affascinanti ragazze in vivaci costumi di carnevale. Speciale – wild e scatter.

Quando lo scatter riempie tre pile sul campo, viene attivato il respin. Quattro pile danno 5 giri e tutti i rulli occupati da simboli speciali danno una serie di 10 giri gratuiti.

La combinazione più preziosa è quella di cinque jolly. Aumenta la puntata iniziale di 500 volte. Vincita massima nella slot – x5044, è possibile ottenerla nel giro con i giri gratuiti. L’RTP è del 96,02%.

Rabbits Rabbits Rabbits

In inverno, è impossibile fare a meno delle slot dedicate al simbolo dell’anno che verrà presso Slot Palace. Pertanto, lo studio Endorphina ha presentato una macchina con Mr Rabbit. Visivamente, assomiglia all’eroe di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, ma questo personaggio non ha fretta e le sue preoccupazioni sono diverse. Rabbit è desideroso di conquistare il cuore dell’amata e di giocare con il suo matrimonio. Per questo motivo, sui tamburi sono presenti semi di carte sotto forma di pietre preziose, bouquet, automobili e dollari stilizzati.

Nel gioco principale, è possibile aumentare la puntata iniziale fino a un massimo di 18 volte. L’evento più interessante è il round bonus. Inizia quando Mr Rabbit e la sua ragazza appaiono contemporaneamente sul campo. Davanti al giocatore c’è una griglia vuota, che si riempie gradualmente di conigli: più ce ne sono, più alto è il moltiplicatore. In caso di fortuna, l’utente può aumentare la puntata iniziale di 4000 volte.

C’è anche un round di indovinelli. Tra le quattro carte chiuse è necessario trovare quella che sarà più forte della mano dell’avversario. L’RTP della macchina è del 96,05%.

Mammoth Gold Megaways

L’inverno ha ispirato Pragmatic Play a creare una macchina dedicata all’Era Glaciale. E nonostante l’ambientazione nel permafrost, gli sviluppatori sono riusciti a renderla colorata e spettacolare. La slot utilizza la meccanica di Megaways. Le vincite vengono assegnate in Slot Palace su 117.649 combinazioni date.

La macchina ha un’alta volatilità e un RTP del 95,04%, ma varia a seconda delle opzioni attive. Il potenziale di vincita raggiunge x10.000. Viene richiesto dagli utenti durante il round bonus. Il coefficiente massimo delle combinazioni è x10. Durante il gioco principale è presente un moltiplicatore che può aumentare il profilo di diverse volte. Oltre al giro con i giri gratuiti, è presente una Ruota della Fortuna con l’estrazione di giri aggiuntivi.

Walk of Shame

Nolimit City continua a sorprendere con macchine dalle trame insolite. Questa volta il provider immerge i giocatori in un’atmosfera di permissività, in cui i principi morali sono fortemente rivisti. E ricorda che se ieri è stato divertente, la mattina probabilmente ci si vergognerà. E anche se non ricordate cosa è successo, le persone intorno a voi ve lo racconteranno.

La macchina ha una volatilità media. Il livello di rendimento varia dal 96,04 al 92,12%. Oltre allo scatter e al wild, sono presenti diverse modalità bonus:

Walk of Shame – attivato da un giro Mr E e Loaded Wild sui rulli da 3 a 5. Durante ogni giro, il simbolo wild si sposta a sinistra. Il round termina quando il simbolo wild compare sul secondo rullo. Un altro!!! – Ogni wild aumenta il moltiplicatore di x1. All Nighter – un round con giri gratuiti, che può essere esteso se il simbolo con il biglietto d’invito cade sul campo.

Il provider offre anche la possibilità di acquistare un bonus e di attivarlo quando si vuole. Nel corso di una partita di successo, l’utente può ottenere una vincita che supera di 9822 volte la puntata originale.