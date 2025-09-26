Le squadre israeliane rischiano l’esclusione dalle coppe europee

Le squadre israeliane rischiano di essere escluse dalle competizioni internazionali. Al momento lo scenario sembra più probabile nel calcio ma anche il basket potrebbe adeguarsi.

Secondo il Times la questione sarebbe sul tavolo della UEFA con una decisione attesa nei prossimi giorni. Si parlerebbe di escludere le squadre dai club dalle coppe europee e la nazionale dalle qualificazioni ai Mondiali. La gran parte delle componenti della UEFA sarebbero favorevoli a questa risoluzione e i vertici starebbero cercando sponde a livello globale, per evitare che la FIFA possa annullare la sanzione dopo un eventuale ricorso. A spingere per la sospensione delle israeliane c’è anche la potente (e ricca) federazione del Qatar, dopo l’attacco dello Stato Ebraico a Doha di qualche giorno fa. E il caso rischia di ingigantirsi, visto che la Spagna si sarebbe detta pronta a boicottare i prossimi Mondiali (Nord America 2026) in caso di presenza di Israele che è in piena corsa per la qualificazione.

Cosa farebbe il mondo del basket di fronte a questa presa di posizione dei colleghi del calcio? Sarebbe difficile restare a guardare ma andrebbe anche tenuto conto del fatto che il peso delle israeliane nella palla a spicchi è decisamente maggiore. Maccabi e Hapoel Tel-Aviv sono fra le squadre più ricche di EuroLega, così come l’Hapoel Gerusalemme è tra le favorite per la conquista dell’EuroCup.

Proprio quest’ultima è protagonista di un’altra richiesta di boicottaggio, in arrivo sempre dalla Spagna, Paese in cui la questione palestinese è molto sentita. L’ultima edizione de La Vuelta (fra le corse ciclistiche più importanti al mondo) è stata pesantemente presa di mira dalle proteste proprio per la presenza di una squadra israeliana. Adesso i tifosi del Manresa hanno lanciato un forte appello per non far disputare la gara di EuroCup contro la squadra di Gerusalemme, in programma per il 15 Ottobre in terra catalana.

Vedremo quali saranno le decisioni della politica dello sport in merito a una questione molto sentita dai tifosi di tutto il Mondo.