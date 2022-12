Le squadre NBA che hanno giocato (e vinto) di più a Natale

Storicamente la NBA fa giocare a Natale le squadre migliori e quelle più seguite.

Per questo motivo le franchigie con più presenze nel Christmas Day sono quelle dei cosiddetti “big market”, visto che ormai le gare di Natale sono un evento televisivo che fa numeri eccezionali in tutto il mondo.

I New York Knicks sono la squadra che disputato il maggior numero di partite natalizie mentre i Los Angeles Lakers (secondi per gare disputate) sono quelli che ne hanno vinte di più. Hornets e Grizzlies sono le uniche due franchigie a non aver mai giocato a Natale ma il Christmas Day 2022 sarà quello dell’esordio per Memphis.