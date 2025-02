Le star NBA reagiscono al CLAMOROSO scambio Doncic-Davis

La NBA è stata scossa da uno degli scambi più clamorosi della sua storia: i Los Angeles Lakers e i Dallas Mavericks hanno deciso di scambiarsi le loro stelle, con Luka Doncic che si unirà a LeBron James in California e Anthony Davis che farà coppia con Kyrie Irving in Texas.

Questa trade, annunciata ufficialmente nella notte, ha lasciato senza parole l’intera comunità NBA. Molti tifosi e addetti ai lavori hanno inizialmente pensato a una fake news, dato che un trasferimento di questa portata non si vedeva da anni. L’accordo tra le due squadre cambia radicalmente il panorama della Western Conference e aggiunge nuove dinamiche nella corsa al titolo.

La leggenda dei Mavericks, Dirk Nowitzki, ha reagito incredulo alla notizia, postando sui social una semplice emoji sorpresa, unendosi al coro di reazioni stupite provenienti da altre stelle della lega. L’affare, infatti, ha il potenziale per essere considerato uno dei più importanti della storia NBA.

Gotta pack them bags just in case now a days . If the Don got traded only lord knows

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025