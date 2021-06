La star NBA dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, è la prima vera superstar a mettere in flebile discussione per un futuro non troppo lontano il termine GOAT associato a Michael Jordan, naturalmente tutto questo da quando LeBron James è entrato nella lega nel 2003. Il suo ultimo risultato manterrà sicuramente quel fermento, dato che si è unito a Michael Jordan in un esclusivo club di 2 uomini.

Il frontman dei Mavs ha segnato una media di 32,8 punti a partita nelle sue prime 10 gare. Doncic ha chiuso con quattro prestazioni da 40 punti, tutte contro i Los Angeles Clippers. L’elenco dei giocatori che hanno totalizzato così tanti punti nella postseason NBA in almeno 10 partite giocate è composto solo da Luka Doncic e Michael Jordan. Mica male.

Highest playoff PPG of all time (min 10 games): 33.4 — Michael Jordan

32.8 — Luka Doncic pic.twitter.com/f7xclDMXiy — StatMuse (@statmuse) June 3, 2021

Chiaramente è prestissimo solo per pensare a certe cose ma è indubbio che Doncic possa diventare l’europeo più forte di sempre ed essere già nella stessa frase di Michael Jordan è qualcosa di folle per l’NBA. Lo sloveno deve ancora dimostrare tutto, siamo solo al suo secondo playoff, ma fino ha fatto vedere cose egregie, tipo i 42 di questa notte contro i Clippers in una gara decisiva a dir davvero poco.

LEGGI ANCHE: Trae Young saluta New York su Twitter dopo averla eliminata

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.