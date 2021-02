Le stelle dell’NBA si complimentano con Tom Brady e i Tampa Bay Buccaneers per la vittoria del Super Bowl

Tom Brady e i Tampa Bay Buccaneers hanno combattuto contro ogni previsione e hanno vinto il Super Bowl LV. I Bucs hanno detronizzato i Kansas City Chiefs con una prestazione dominante del 43enne Tom Brady, che ha appena vinto il suo settimo anello del Super Bowl in 10 partecipazioni.

Dopo la vittoria, le stelle dell’NBA, guidate da LeBron James, hanno fatto i complimenti a TB12:

IF YOU KNOW YOU KNOW!! GOAT TALK

— LeBron James (@KingJames) February 8, 2021