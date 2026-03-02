Le tensioni in Medio Oriente mettono in ginocchio l’EuroLega

L’attacco di Israele e Stati Uniti nei confronti dell’Iran, la risposta del regime che colpisce obiettivi strategici in Medio Oriente. Un nuovo conflitto scuote il mondo e anche il basket europeo.

Facciamo il punto della situazione. Sospeso il torneo Next Gen di Abu Dhabi, in corso mentre gli Emirati Arabi venivano colpiti dai raid iraniani. In grossa difficoltà, ovviamente, anche Dubai Basketball, il cui match in casa del Partizan del 5 Marzo è stato rinviato.

Stessa sorte per il derby israeliano fra Maccabi e Hapoel, anche perché entrambe hanno nuovamente lasciato il Paese, dove il campionato è stato nuovamente sospeso. Il Maccabi si trasferirà momentaneamente a Belgrado mentre l’Hapoel farà base a Sofia, con tutte le difficoltà logistiche legate agli spostamenti in questi giorni. Nuovo rinvio anche per Hapoel – Paris Basketball, sfida del 21° turno inizialmente prevista per il 6 Gennaio, poi programmata per domani (3 Marzo) e ora nuovamente messa in stand-by.

Ci sono però altre squadre colpite. Sono bloccati a Dubai anche Sarunan Jasikevicius e altri membri del Fenerbahce, così come altri atleti. Sarebbero 14 i giocatori di EuroLega che si erano recati negli Emirati per una breve vacanza e ora non possono fare ritorno nelle loro squadre. Fra di essi Dylan Osetkowski, Shake Milton e Duane Washington del Partizan, tre elementi del Maccabi, due dell’Asvel e uno del’Efes. Inoltre giocatori di Unics Kazan, Zenit San Pietroburgo e Panionios. A fare la conta è stato il GM di Dubai, Dejan Kamenjašević. Il dirigente serbo ha riferito che il suo club si sta attivando per consentire a tutti di tenersi in forma finché non potranno tornare in sicurezza alle rispettive sedi.