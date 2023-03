Le triple doppie di Nikola Jokic fanno discutere: gioca per gonfiare le statistiche?

Nikola Jokic ha firmato la centesima tripla doppia nella sua carriera NBA.

Il centro serbo ha guidato i Denver Nuggets al successo 112-133 contro gli Houston Rockets con 14 punti, 11 rimbalzi e 10 assist in 28 minuti. Cifre che gli sono valse la centesima tripla doppia della carriera, al sesto posto nella classifica all-time con LeBron James attualmente a +6.

Un rendimento che però non lo mette al riparo dalle critiche. In particolare Kendrick Perkins lo ha accusato di “stat-padding”, vale a dire di giocare principalmente per gonfiare le proprie statistiche. Un’accusa mossa spesso in passato a Russell Westbrook che in carriera di triple doppie ne ha collezionate 198. Perkins ha argomentato così le sue convinzioni.

Quando guardo le partite dei Nuggets vedo che tutti tirano senza esitare quando è lui a passare la palla perché sanno che devono aiutarlo ad accumulare assist. A inizio stagione spesso era vicino ai 10 assist e iniziava a passarla sempre per raggiungere quella soglia, infatti ha ben otto partite con meno di dieci tiri tentati ed è sempre il giocatore che ha per più tempo il pallone in mano. In passato dicevamo queste cose di Westbrook, che Steven Adams si spostava per fargli prendere i rimbalzi, non capisco perché non si dica lo stesso per Jokic.

Nello studio di ESPN tutti gli altri opinionisti, da JJ Redick e Stephen A. Smith, si sono schierati a difesa di Joker. Il diretto interessato, dopo l’ennesima tripla doppia della sua carriera, ha risposta con ironia alle critiche.

Dai è facile quando fai stat-padding. Ho sentito le cose che si dicono in giro, confermo che è tutto vero.