Le ultime 3 partite NBA di Steph Curry sono state abbastanza deludenti

Nonostante il suo caldissimo inizio di stagione, la superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, è stata piuttosto gelida nelle sue ultime 3 partite NBA, specialmente durante il periodo decisivo della contesa.

Giovedì sera, quando i Dubs hanno ospitato i Memphis Grizzlies, il due volte MVP è rimasto a secco nel quarto quarto e nei supplementari mentre gli Warriors perdevano la loro prima gara della stagione.

È decisamente troppo presto per dare dei giudizi su Chef Curry, ma il crollo in termini di numeri non può proprio far stare tranquillissimi i tifosi della franchigia della California. Secondo StatMuse, Curry ha giocato tre partite consecutive senza segnare nell’ultimo periodo della contesa. Il due volte campione in carica è ora 0-11 dal campo nelle sue ultime tre partite se si considerano solo quarti quarti e overtime.

Steph Curry has zero points in 4Q/OT of the last 3 games. 0-11 FG. pic.twitter.com/TOF8KUfJI5 — StatMuse (@statmuse) October 29, 2021

Si tratta certamente di una casualità. Steph Curry ci ha incantato durante tutta la sua carriera con le sue conclusioni sulla sirena o quasi. Siamo certi che Curry con il passare del tempo rimedierà a queste 3 partite di calo psicofisico che ci sta in NBA. Curry si è rialzato in momenti ancor più difficili, figuriamoci se questo è un problema per il 2 volte MVP della stagione regolare.

