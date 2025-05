Le vacanze toscane di Jimmy Butler

La post season di Jimmy Butler non si è prolungata molto. Con l’infortunio di Stephen Curry, i Golden State Warriors sono usciti alle Semifinali della Western Conference perdendo 4-1 con i Minnesota Timberwolves.

Iniziata la off-season, alcune stelle sono andate in vacanza a riposare. Jimmy Butler, dopo l’esperienza dell’estate scorsa, è tornato in Italia. Questa volta non Napoli e dintorni ma la Toscana, in cui l’ex Miami ha trascorso un weekend a cinque stelle, ampiamente documentato dalle sue Instagram stories.

Butler è arrivato in Italia venerdì e si è subito diretto in Toscana. L’occasione è la festa per i 40 anni del celebra cantante colombiano J Balvin, suo grande amico. La star ha scelto le colline toscane per un party incredibile, tenuto presso il Castello della Velona con due grandi tavolate illuminate da candelabri a rendere l’atmosfera molto suggestiva. Dopo cena però la location si è trasformata in un casinò, allestito con tanto di roulette dal cantante per intrattenere gli amici.

Sabato Butler si è dedicato alla visita di diverse cantine della zona, degustando diversi calici di rossi locali. Poi la visita alla città di Montalcino, la foto davanti alla Fortezza simbolo del piccolo comune toscano e un acquisto vintage, vale a dire una vecchia tuta da operaio della Fiat. L’ala di Golden State spesso posta nelle stories le canzoni che ascolta e così ha dato spazio a due brani simbolo del Bel Paese, La sera dei miracoli di Lucio Dalla e A mano a mano di Rino Gaetano.

Ieri ancora spazio alla cucina con le stories invase da piatti tipici italiani, fra cui un gelato preso a Il Pozzetto di Grossetto. Successivamente Butler si è spostato a Montecarlo, dove ha cenato al Sass’ con con l’amico Kylian Mbappè. Alla serata si è unito anche Lando Norris, fresco vincitore del GP di Monaco di Formula Uno.