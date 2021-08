Le ventotto squadre ai nastri di partenza della serie A2 2021-22

Cinque novità in tutto, una dalla LBA e quattro neopromosse dalla cadetteria. E in più il ripescaggio di San Severo. Per il resto, per quanto concerne la composizione dei girone “Rosso” e “Verde” del secondo livello della gerarchia della palla a spicchi nazionale si viaggia sul binario delle conferme. Da registrare l’approdo nel verde di Pistoia e quello nel rosso di Verona con un’inversione rispetto alla scorsa stagione. Le new entry sono rappresentate da una nobile decaduta del panorama cestistico nazionale in cerca di immediato riscatto ovvero la Pallacanestro Cantù, retrocessa dalla A, e dalle quattro compagini salite dalla cadetteria ovvero Bakery Piacenza, Janus Fabriano, San Giobbe Chiusi e Pallacanestro Nardò. Non sono più della partita Bergamo Basket, ultima nel girone nero dietro a Stella Azzurra Roma ed Edilnol Biella e la Npc Rieti, sconfitta ai playout proprio dai lanieri. Ripescata, invece, la Cestistica San Severo. Per quanto concerne le composizioni dei due raggruppamenti si registrano poche modifiche: Pistoia, inserita la scorsa stagione nel rosso, militerà invece nel verde, percorso inverso invece per la Scaligera Basket Verona. Cantù è stata inserita nel girone verde. Delle quattro neopromosse, invece, una sola è finita nel verde ovvero la Bakery che darà vita a un derby ad alto volume con i cugini della Ncc, e le altre tre sono invece state collocate nel rosso. Se si sposta il discorso sul piano della rappresentanza geografica, nel girone verde è la Lombardia a farla da padrona con cinque squadre, tre ne ha invece il Piemonte, due a testa ne possiedono SIcilia ed Emilia Romagna e una Friuli e Toscana. Nel rosso è l’Emilia Romagna a primeggiare per numero con quattro rappresentanti, seguita da Lazio (3), Puglia (2), Abruzzo, Toscana, Marche, Campania e Veneto (una). Ma vediamo nei dettagli quale sia stata la composizione dei gironi partendo dal verde.

GIRONE VERDE

PALLACANESTRO BIELLA

I lanieri sono reduci da una salvezza conquistata ai playout contro Rieti e hanno concluso al 14o posto la stagione 2020-21. Fondata nel 1994, la squadra disputa le proprie partite casalinghe al “Biella Forum” e annovera nel suo palmares una Coppa Italia LNP e una DNA 2.

JUNIOR BASKET CASALE MONFERRATO

Fondato nel 1956, il sodalizio monferrino ha al suo attivo 1 Coppa Italia LNP ed è reduce dal decimo posto conquistato nel girone verde e dal terzo colto nella seconda fase a orologio. Disputa i proprii incontri al “PalaFerraris”.

PALLACANESTRO CANTU’

Qui si scrive un pezzo robusto di storia del basket italiano. Reduce da una stagione deludente e culminata con la retrocessione dalla A alla A2 a causa dell’ultimo posto, l’orgoglio cestistico della città del Mobile è stato fondato nel lontano 1936 e ha nella sua bacheca tre scudetti, due Supercoppe, altrettante Coppe Intercontinentali ed Euroleghe, quattro Coppe delle Coppe e lo stesso numero di Korac. Disputa i proprii incontri al “Palabanco Desio”

ORLANDINA BASKET

Fondata nel 1978, la squadra siciliana ha al suo attivo un campionato di Legadue, una Coppa Italia di Legadue e una LNP. Lo scorso campionato si è classificata all’undicesimo posto nella stagione regolare e al primo nel girone blù della fase a orologio. Gioca le proprie gare al “PalaFantozzi”.

STINGS MANTOVA

Il sodalizio virgiliano è stato fondato nel 2004 e si è classificato al nono posto nel girone verde lo scorso campionato e terzo nel girone azzurro della fase a orologio. Disputa le proprie gare all'”Igp Grana Padano Arena”.

URANIA MILANO

Non di sola Olimpia vive la Milano della palla a spicchi. Vi è anche l’Urania la cui fondazione risale al 1952 e che ha lasciato lo scorso campionato con un quinto posto nel girone verde della A2 giungendo poi quarta con dieci punti nella fase a orologio in cui aveva disputato il girone giallo. Disputa le proprie gare al “Pala Allianz Cloud”, noto anche come “PalaLIdo” .

PALLACANESTRO ORZINUOVI

Orgoglio cestistico di un piccolo comune del Bresciano, la squadra ha avuto accesso lo scorso anno alle “Final Eight” di Coppa Italia perdendo ai quarti di finale con la neopromossa in LBA Ge.Vi Napoli e si è classificata al dodicesimo posto nel girone verde nella prima fase e al secondo nel blù dietro l’Orlandina in quello blu di fase a orologio. Gioca le sue partite al “PalaGeorge” di Montichiari.

BAKERY PIACENZA

Scalpitante neopromossa dalla B, è stata fondata nel 2011 e, classificatasi prima nel suo girone, ha poi conquistato il secondo gradino della gerarchia del basket nazionale superando in finale la Opus Libertas Livorno. Disputa le proprie gare al “PalaFranzanti”.

UCC PIACENZA

Ecco l’altra metà del basket piacentino, la Ucc che darà vita con la neopromossa Bakery a derby a tutto fuoco. Fondata nel 1977, la società che rappresenta anche gli appassionati di Casalpusterlengo (Lodi) ha al suo attivo due Coppe Italia LNP, una Coppa Italia LNP di B2 ed è giunta lo scorso campionato ottava nel girone verde nella prima fase e sesta nel girone azzurro della fase a orologio. Disputa le proprie gare al “PalaBanca”.

PISTOIA BASKET

Eccola, la novità del girone verde che è reduce da una stagione esaltante culminata nell’accesso ai playoff dove si è arresa alla Ge.Vi Napoli nei quarti di finale. Il sodalizio toscano è stato fondato nel 2000 e, prima di approdare alla fase finale della stagione, si era classificato nono nel girone rosso e quarto nella fase a orologio.

PALLACANESTRO TRAPANI

La squadra siciliana è nata una prima volta nel 1964 e, dopo un periodo di inattività, è stata rifondata nel 1997. Ha al suo attivo una Coppa Italia DNC, Disputa i suoi incontri al “PalaIlio” o “PalaConad” e, lo scorso campionato, è giunta settima nel girone verde nella prima fase e prima nell’azzurro in quella a orologio. Ha così avuto accesso ai playoff dove nel primo turno è stata piegata da Udine.

BASKET TORINO

Nata nel 2019 dalle ceneri della ex Auxilium Torino, ha sfiorato lo scorso campionato il passaggio in LBA arrendendendosi in finale nel derby piemontese contro la Bertram Tortona. Prima nel girone verde proprio davanti agli alessandrini nella stagione regolare, la squadra della città della Mole si è classificata seconda nel girone bianco alle spalle della Ge.Vi Napoli nella fase a orologio. Ha disputato anche le “Final Eight” di Coppa Italia. Disputa i suoi incontri al “Pala Gianni Asti”.

BLU BASKET TREVIGLIO

E’ un’altra delle certezze del girone verde, regolarmente ai playoff nelle ultime stagioni. I biancoblu sono stati fondati nel 1971 e si chiamano così dal 2006. Dopo il sesto posto nella stagione regolare, si sono classificati al secondo posto dietro Verona in quella a orologio avendo accesso alla fase playoff dove si sono arresi a Ferrara.

APU UDINE

La Amici Pallacanestro ha visto la luce nel 2011 e, come Torino, ha sfiorato la promozione in massima serie perdendo la finale con Napoli da cui era già stata battuta anche nella finale della “Final Eight” di Coppa Italia. Prima di approdare all’ultimo atto, i friulani si erano classificati terzi nella prima fase del girone verde e quarti nel girone bianco nella fase a orologio.