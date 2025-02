L’EA7 Milano batte Brescia di misura e raggiunge la finale delle Final Eight

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano conquista una vittoria preziosa contro la Germani Brescia con il punteggio di 69-74, grazie a un’ottima prestazione difensiva nell’ultimo periodo e alle giocate decisive di Shields e Mirotic.

Un primo tempo all’insegna dell’equilibrio

La squadra di coach Ettore Messina parte forte con un break di 0-5 firmato dalla coppia Mannion-Shields, ma Brescia risponde subito con Ivanovic e Bilan, che riportano i padroni di casa a contatto. Il duello tra Gillespie e Burnell porta il punteggio sul 6-7, con Shields che trascina Milano al +5, supportato da Dimitrijevic. Tuttavia, Brescia non molla e con i liberi di Diop, Della Valle e Mirotic rimane in scia, fino ai quattro punti consecutivi di Bilan che chiudono il primo quarto sul 16-16.

Nel secondo periodo, Brescia prende il controllo con il vantaggio sul 20-16, grazie a Ndour e ai liberi di Burnell. Milano, però, reagisce e torna avanti con il duo Mannion-Shields (22-23). Ivanovic segna da tre per il nuovo sorpasso bresciano, ma Gillespie risponde con un jumper che ristabilisce la parità sul 25-25, costringendo la panchina milanese al time-out. Dopo un botta e risposta tra Bilan e i cinque punti consecutivi di Shields e Bolmaro, Brescia torna avanti con le giocate personali di Ndour (31-30), prima che il tandem Mirotic-Dimitrijevic riporti Milano al comando (31-34). Un canestro di Bilan chiude il primo tempo sul 33-34.

La svolta nel finale

Dopo l’intervallo, il botta e risposta tra Ndour e Shields lascia spazio a un break bresciano di 5-0, che vale il 40-37 e costringe coach Messina a un altro time-out. Milano prova a reagire con i liberi di LeDay e la grinta di Bolmaro, ma Brescia mantiene un leggero vantaggio con le giocate di Bilan e Ivanovic (46-43). Mirotic si carica la squadra sulle spalle e riporta avanti Milano sul 48-50, ma Brescia non demorde e torna in vantaggio con un Ndour in grande spolvero. Mirotic fallisce il libero del pareggio, fissando il punteggio sul 52-51 alla mezz’ora.

Milano cambia marcia nell’ultimo periodo, alzando il muro in difesa e accelerando in attacco con un parziale devastante di 1-11, guidato da Flaccadori, che porta gli ospiti sul massimo vantaggio di +9 (53-62). Le giocate di Ricci allungano il margine fino al +13, ma Brescia tenta l’ultimo assalto con Ivanovic e Dowe, avvicinandosi sul 61-69. Ndour trascina ancora i suoi con una serie di giocate spettacolari, ma Shields con un jumper e Bolmaro dalla lunetta respingono ogni tentativo di rimonta. L’alley-oop finale di Ndour fissa il punteggio sul 69-74.

I migliori in campo

Per Milano, i protagonisti della serata sono stati Shields (19 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi) e Mirotic (14 punti e 6 rimbalzi), decisivi nei momenti chiave. Brescia ha trovato le migliori risposte da Ndour (20 punti e 7 rimbalzi), Bilan (17 punti e 8 rimbalzi) e Ivanovic (11 punti e 6 assist), che hanno mantenuto la squadra in partita fino all’ultimo.

Con questa vittoria, l’EA7 Milano conferma il proprio valore e continua la corsa ai vertici del campionato, mentre Brescia esce a testa alta, dimostrando di poter competere con le grandi.