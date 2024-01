L’EA7 Milano ci ha provato con Goran Dragic? La verità dello sloveno

Goran Dragic, nome di riferimento del basket non solo sloveno ma anche europeo, era stato accostato all’Olimpia EA7 Milano e ha rivelato di aver ricevuto diverse offerte da squadre di EuroLega prima del suo ritiro.

“Sarò onesto. Ho avuto offerte dall’Europa, da Milano, Madrid, Panathinaikos, Barcellona… Non ho mai voluto tornare in Europa. Non avrei voluto stare senza i miei figli mentre loro stavano negli Stati Uniti per un anno”, ha dichiarato. “L’unica opzione erano i Miami Heat, con cui ero in trattativa. Alla fine non è andata bene perché hanno troppi giocatori sotto contratto”, ha rivelato il giocatore.

Dragic aveva già dichiarato in precedenza di non essere favorevole a un ritorno in Europa, in virtù dell’ottima carriera che ha avuto in NBA, giocando con squadre come gli Heat, i Phoneix Suns e i Chicago Bulls.

Il giocatore ha anche parlato di ciò che ha fatto nei giorni liberi senza squadra quest’anno.

“In questo periodo sono stato a casa, mi sono allenato ogni giorno, anche adesso. Ma i miei figli sono la cosa più importante per me ora. Li ho portati a scuola ogni giorno e ho visto quanto tempo ho perso nella mia carriera. È questo il motivo principale per cui mi sono ritirato”.

Purtroppo alla fine l’Olimpia EA7 Milano non è riuscita a convincere Goran Dragic ed è andata sul ritorno di Shabazz Napier.

