L’EA7 Milano DOMINA Varese! LeDay e Shields guidano l’Olimpia al successo

L’Olimpia EA7 Milano firma una prestazione maiuscola e travolge l’Openjobmetis Varese con un netto 119-92, in un derby lombardo a senso unico. Trascinata da uno straripante Zach LeDay, autore di una prova da leader, la squadra di Ettore Messina ha imposto il proprio dominio sin dalle prime battute, costruendo un vantaggio che è andato progressivamente ampliandosi nel corso del match.

Un inizio dirompente firmato LeDay

Dopo il primo canestro del match segnato da Johnson, Milano prende subito il controllo grazie a 10 punti consecutivi di LeDay, che realizza quattro jumper dalla distanza e assiste anche Shields per la tripla del 15-4. Varese prova a reagire con Hands, ma un’altra giocata da quattro punti di LeDay e una penetrazione vincente di Mannion spingono l’EA7 sul +15. La squadra ospite, però, non molla e si riavvicina sul 25-15 grazie ancora a Hands, abile a segnare sia dall’arco che con un gioco da tre punti. Nel finale del primo quarto, Tyus si fa valere nel pitturato e Hands continua il suo show dalla lunga distanza, portando Varese fino al -4. Tuttavia, Dimitrijevic chiude i primi 10 minuti con un canestro che fissa il punteggio sul 28-22 per Milano.

Milano accelera e allunga nel secondo quarto

Il secondo periodo si apre con un botta e risposta tra Brooks e Bradford, ma Milano trova un protagonista in Ricci, che segna cinque punti consecutivi. Varese rimane agganciata al match grazie a un gioco da quattro punti di Alviti e a una tripla di Johnson, che valgono il 39-32. L’EA7, però, continua a spingere sull’acceleratore: Sykes rientra in campo con un’incursione vincente, mentre una bomba di Librizzi riporta Varese a -5. A quel punto, ci pensano ancora Shields e Gillespie a ricacciare indietro gli ospiti, con il lungo americano che segna il jumper del 51-41. Nel finale di tempo, i liberi di LeDay, una tripla di Shields e un canestro dall’arco di Brooks spediscono Milano sul 63-49 all’intervallo.

Terzo quarto: il dominio di Milano si fa totale

Varese apre la ripresa con una tripla di Johnson, ma Milano risponde immediatamente pescando bene Caruso nel pitturato e affidandosi ancora alla mira infallibile di LeDay e Shields per mantenere le distanze (76-59). Nonostante un paio di triple consecutive di Alviti, l’Olimpia continua a dilagare: LeDay e Brooks scatenano una grandinata dall’arco, mentre Dimitrijevic e Gillespie trovano punti facili sotto canestro. Il terzo periodo si chiude con Milano avanti di ben 28 punti (95-67), rendendo l’ultimo quarto una pura formalità.

Ultimo periodo: Milano chiude lo show con un attacco scintillante

Con il risultato ormai in cassaforte, le due squadre danno spazio alle seconde linee, ma l’EA7 non rallenta il proprio ritmo offensivo. Brooks e Flaccadori continuano a colpire dalla lunga distanza, rendendo ancora più pesante il passivo per Varese. Il match si conclude con il 119-92 finale per l’EA7 Milano su Varese.

Milano: LeDay 26, Shields 20, Brooks 18, Dimitrijevic 12. All. Ettore Messina.

Varese: Hands 21, Johnson 18, Akobundu-Ehiogu 12, Alviti 12. All. Herman Mandole.

