L’EA7 Milano rimonta nella ripresa a Belgrado ma Guduric sbaglia la tripla del successo e vince il Partizan

Partizan Belgrado 80- 78 Olimpia EA7 Milano

(21-19; 24-14; 24-29; 11-16)

Prima sconfitta in EuroLega nella stagione 2025/2026 per l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, superata di misura dal Partizan Mozzart Bet Belgrado con il punteggio di 80-78 in Serbia. Una gara intensa e combattuta, risolta solo negli ultimi secondi, con la squadra serba capace di sfruttare il fattore campo e respingere il tentativo di rimonta milanese.

L’andamento della partita

Il Partizan ha approcciato meglio la sfida, mettendo subito pressione in attacco e chiudendo i primi due quarti avanti: 21-19 e 24-14. Milano è apparsa in difficoltà soprattutto nel secondo periodo, subendo l’energia dei padroni di casa e andando all’intervallo lungo sotto di 12 punti.

Nel terzo quarto però l’Olimpia ha cambiato marcia: trascinata da Shavon Shields, miglior realizzatore della gara, e dalla regia di Marko Guduric, i biancorossi hanno accorciato le distanze con un parziale da 29-24. Anche nell’ultimo periodo Milano ha continuato a crederci, vincendo 16-11 la frazione e arrivando fino al possesso decisivo.

Il finale amaro di Milano

Sul 80-78, con pochi secondi sul cronometro, l’Olimpia EA7 Milano ha avuto in mano il pallone del possibile pareggio contro il Partizan Belgrado. La scelta è ricaduta su un tiro da tre punti di Guduric, probabilmente a causa di una condizione fisica complessa, complice l’assenza di Lorenzo Brown e l’uscita anticipata per un problema all’adduttore – pare – di Shields durante il quarto periodo, che però non ha trovato il canestro, consegnando così la vittoria al Partizan e lasciando alla squadra di Ettore Messina l’amaro della prima sconfitta stagionale in EuroLega.

Cosa significa questa sconfitta per l’Olimpia Milano

Dopo il successo all’esordio contro la Stella Rossa, la sconfitta di Belgrado è un passo falso che non ridimensiona le ambizioni di Milano, ma ricorda quanto l’EuroLega sia una competizione dura, dove ogni possesso può decidere una partita.

La squadra di Messina ha mostrato carattere nel rimontare e nel restare in partita fino all’ultimo possesso, un segnale comunque positivo in vista dei prossimi impegni. Per crescere serviranno maggiore continuità difensiva e scelte più lucide nei momenti decisivi.

Partizan: Jones 15, Brown 20, Bonga e Jabari Parker 10.

Milano: Shields 21, Brooks 12, Guduric 12+8 assist, Nebo 10.

QUI le stats complete del match.