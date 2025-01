L’EA7 Milano vince in casa dell’ASVEL! Decisi i soliti Mirotic-LeDay

L’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano torna a vincere in EuroLega battendo l’LDLC ASVEL Villeurbanne a Lione (66-75) nel Round 19, raggiungendo un record di 10-9. Protagonisti per Milano Mirotic, autore di 18 punti e 8 rimbalzi (24 di valutazione), e LeDay con 17 punti e 6 rimbalzi, supportati dai 7 punti ciascuno di Shields e Mannion. La vittoria consolida la posizione in classifica della squadra italiana.

1° tempo

La partita inizia con grande equilibrio, con Mirotic e Mannion che rispondono alle giocate di Maledon e Roberson, chiudendo il primo quarto sul 19-19. Milano tenta il primo allungo nel secondo quarto con LeDay e Shields, raggiungendo il +6 (28-34). Tuttavia, i francesi rimangono a contatto grazie a Lee e De Colo, che accorciano le distanze dalla lunetta (32-36) prima dell’intervallo.

2° tempo

Nella ripresa, l’ASVEL sfrutta un buon momento di Roberson e una tripla di Lee per portarsi in vantaggio (42-40). De Colo emerge con punti decisivi e una tripla, ma Milano reagisce con un’ispirata tripla di tabella di Mannion e i canestri di LeDay, mantenendo il match in parità sul 51-51 al termine del terzo quarto. Negli ultimi minuti, l’Olimpia si affida a Shields e Mirotic, mentre Ricci segna la tripla del +6. Gli errori dell’ASVEL e due triple decisive di LeDay sigillano la vittoria dell’EA7 Milano, che chiude 66 a 75 in casa dell’ASVEL.