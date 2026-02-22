L’EA7 Milano vince la Coppa Italia contro una coriacea Tortona! 1a vittoria da head coach per Peppe Poeta

Olimpia EA7 Milano – Bertram Yachts Tortona 85-77

(33-18; 14-27; 12-17; 26-15)

Comincia la finale della Frecciarossa Final Eight 2026 alla Inalpi Arena e lo spettacolo non tradisce le attese. Davanti a un pubblico caldo e partecipe, Olimpia Milano e Derthona Tortona Basket danno vita a una sfida intensa, fatta di parziali, rimonte e protagonisti assoluti. Alla fine è l’EA7 Emporio Armani Milano a sollevare il trofeo, imponendosi 85-77 dopo una battaglia durata quaranta minuti.

Frecciarossa Final Eight 2026: partenza sprint dell’EA7 Milano contro Tortona

L’avvio è firmato Bertram. Leandro Bolmaro attacca il ferro con decisione, mentre Strautins infila la tripla che inaugura la finale. Milano però non resta a guardare: si affida al talento e alla leadership di Shields, costruendo un parziale di 10-2 che vale il primo strappo sul 12-5.

Tortona prova a restare in scia con le iniziative di Bolmaro e LeDay, ma l’estro di Vital tiene viva la contesa. La fisicità di Nebo sotto canestro e i liberi di Ellis spingono però l’Olimpia fino al massimo vantaggio sul 23-11. L’ingresso di Brooks aumenta ulteriormente l’intensità meneghina, con Milano che tocca il +17. Nel finale di primo quarto, le incursioni di Hubb e Pecchia rendono meno pesante il passivo: 33-18 dopo 10’.

Tortona reagisce: parziale di 0-14 e partita riaperta

Il secondo quarto si apre con un break piemontese firmato Chapman e Baldasso. Brooks e Hubb si sfidano a suon di triple, ma Shields e Nebo sembrano ristabilire le distanze (42-26). Quando la gara pare indirizzata, la Bertram cambia marcia.

Ispirata da un eccellente Hubb e sostenuta da tutto il quintetto, Tortona confeziona un devastante parziale di 0-14 che riporta il punteggio sul 42-40, costringendo coach Poeta al time-out. Nel finale di tempo continuano i duelli a distanza: Nebo e Olejniczak sotto le plance, Guduric e Hubb dall’arco. Si va all’intervallo sul 47-45, con la finale completamente riaperta.

Sorpasso Bertram e nuovo equilibrio nel terzo quarto

Il terzo periodo si apre con il gioco da tre punti di Gorham che vale il primo vantaggio Tortona. Strautins colpisce ancora dall’arco per il +4 piemontese, ma LeDay risponde immediatamente con una tripla pesante.

Strautins e compagni insistono, costringendo la panchina lombarda a un nuovo time-out sul 50-56. Nebo trova punti preziosi nel pitturato, Vital replica con un jumper di grande qualità. Brooks e Hubb si sfidano ancora dai 6.75 per il 55-61 a 90” dalla fine del terzo quarto. Milano però abbassa il ritmo e, grazie ai liberi di Brooks e Biligha e al tocco morbido di Guduric, chiude sul 59-62 al 30’.

Ultimo quarto: Milano piazza l’allungo decisivo

L’inizio dell’ultimo periodo sorride all’Olimpia. Difesa aggressiva e contropiede letale permettono a Milano di ribaltare l’inerzia, con Leandro Bolmaro e Armoni Brooks protagonisti: 77-71 a quattro minuti dalla sirena.

Nel momento chiave si accende Guduric: la sua tripla a due minuti dalla fine vale il +9 e indirizza definitivamente la finale. Vital prova a riaprire i giochi dalla lunetta, ma la gestione milanese è solida e concreta.

Risultato finale: Olimpia Milano campione, Tortona ko 85-77

La finale della Frecciarossa Final Eight 2026 si chiude con il successo dell’EA7 Milano per 85-77 contro Tortona. Una vittoria costruita tra esperienza, profondità del roster e capacità di colpire nei momenti decisivi.

Per l’Olimpia è un trionfo che conferma il valore del progetto tecnico e la mentalità vincente del gruppo, mentre per Tortona resta l’orgoglio di aver giocato una finale coraggiosa e spettacolare, lottando fino agli ultimi possessi nella splendida cornice della Inalpi Arena.

Milano: Mannion NE, Ellis 4, Ceccato NE, Tonut 0, Bolmaro 11+11R, Brooks 20, LeDay 12, Ricci 0, Flaccadori NE, Guduric 18, Shields 6, Nebo 14. All. Peppe Poeta.

Tortona: Vital 12, Vital 23, Gorham 13, Manjon 0, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia NE, Strautins 8, Baldasso 2, Olejniczak 6, Biligha 9, Riisma NE. All. Mario Fioretti.

