LeBron a Parigi per tifare Liverpool, i tifosi del Real Madrid lo trollano

LeBron James è stato avvisato ieri sera a Parigi per tifare il Liverpool – di cui ha delle quote societarie – nella finale di Champions League contro il Real Madrid.

Sembra che il fatto che fosse presente ha fatto il giro dei tifosi allo Stade de France, quando un coro di tifosi del Real Madrid ha iniziato a trollare la stella dei Lakers, cantando “Michael Jordan Better” verso di lui.

🗣 Few Real Madrid fans are yelling “Michael Jordan better” towards LeBron James who is in the stadium supporting Liverpool. #rmalive — Madrid Zone (@theMadridZone) May 28, 2022

Nemmeno a una partita di calcio lontano dagli Stati Uniti King James è al sicuro dalle prese in giro dei tifosi avversari. A peggiorare le cose per LeBron, il Liverpool non è riuscito a segnare un gol nella sconfitta per 1 a 0 contro il Real Madrid. Il che significa che LBJ è arrivato fino a Parigi per vedere la sua squadra perdere e farsi trollare da alcuni tifosi spagnoli.

Il Liverpool cercherà di tornare in finale di Champions League la prossima stagione. E forse LeBron sarà presente la prossima volta che giocherà la finale, dove si spera che la squadra ottenga un risultato migliore. Anche se l’obiettivo principale del King è tornare lui alle Finals perché vivere una primavera da spettatore ai playoff fa molto male per lui!

Leggi anche: Le panchine NBA sono un problema in questi Playoff