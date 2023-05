LeBron chi? Ora è Duncan Robinson il king delle triple in casa Heat

Lasciando dietro in classifica LeBron James, i Miami Heat hanno un nuovo re dei playoff quando si parla di tiro da 3 punti: Duncan Robinson.

Duncan Robinson ha ufficialmente superato LeBron nella classifica delle triple realizzate ai playoff nella storia degli Heat in gara 3 delle Eastern Conference Finals contro i Boston Celtics.

Il veterano 29enne è entrato in campo con 5 triple da segnare per superare il record di James di 123 punti nei playoff. Ed è esattamente quello che ha fatto nella sfida, realizzando 22 punti dalla panchina.

Robinson ha messo a segno 5 delle sue 7 triple tentate e gli Heat hanno distrutto i Celtics per 128 a 102. Il tiratore scelto è stato il secondo miglior marcatore degli Heat, dietro solo a Gabe Vincent con 29 punti. Tuttavia, Robinson ha messo insieme questi numeri in soli 23 minuti di gioco.

👏 Duncan Robinson is now the @MiamiHEAT all-time leader in playoff threes, passing LeBron James! pic.twitter.com/2BXX6KF03M — NBA (@NBA) May 22, 2023

Dopo la vittoria, che ha visto gli Heat portare il proprio vantaggio sul 3 a 0 nella serie, è stato chiesto a Duncan Robinson quali fossero i suoi pensiero sul suo ultimo traguardo raggiunto. Sicuramente si è trattato di un momento di orgoglio per l’ex atleta di Michigan, che nel 2018 non è stato scelto e si è fatto strada nel roster degli Heat.

“È incredibile sotto molti punti di vista. Non avrei mai immaginato questo per il mio percorso, ma sto solo cercando di prenderlo con filosofia e di non darlo per scontato. Mi sto godendo il momento e sto sfruttando ogni opportunità che mi si presenta”.

