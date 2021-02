LeBron contro Courtside Karen: i migliori meme

La scorsa notte la vittoria dei Los Angeles Lakers sul campo degli Atlanta Hawks è passata in secondo piano, oscurata dal comportamento ostile di Juliana Carlos a bordocampo nei confronti di LeBron James a partita in corso. L’urlare e imprecare della donna all’indirizzo di LBJ ha costretto gli arbitri a sospendere la partita per qualche minuto, mentre la sicurezza la scortava fuori dal palazzetto.

In breve tempo Juliana Carlos è diventata un meme su Twitter, trasformazione accelerata dal soprannome di “Courtside Karen” datole da LeBron proprio con un suo cinguettio. Abbiamo raccolto i meme più divertenti sulla questione, alcuni dei quali sulla reale età della donna, che nelle proprie storie Instagram ha dichiarato di avere 25 anni.

AYOOOO pic.twitter.com/3P02Hp9gvR — Yunel Rajön Dudley 1x Champ (@YunelDudley) February 2, 2021

Me finding Courtside Karen's real age: pic.twitter.com/eyccBW2wAw — Anna Gifty says #BlackWomenBest (@itsafronomics) February 2, 2021

LeBron telling Savannah what Courtside Karen said to him pic.twitter.com/emT8gtwDwI — Josiah Johnson (@KingJosiah54) February 2, 2021

LeBron James transforming to LeBrona James to dunk on courtside Karen pic.twitter.com/qnCz421X6r — George Jarjour (@GeorgeOnTap) February 2, 2021

Savannah James showing up to the next game against the hawks pic.twitter.com/oCVh6cmyZs — Darby (@YoungOGDarby) February 2, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.