LeBron, così è troppo anche per te: “Mi piacerebbe essere immortale come… Justin Timberlake”

Nell’agevole vittoria 112-95 dei Los Angeles Lakers sui New Orleans Pelicans ci sono stati “solamente” 30 minuti sul parquet per LeBron James. In generale in questo avvio di stagione coach Vogel sta concedendo ampi riposi al Re che infatti sta giocando meno di 32 minuti di media a partita, il dato più basso della sua carriera in NBA.

Questo ha portato a delle riflessioni sulla possibilità di LBJ di allungare a dismisura la sua carriera, addirittura di altri dieci anni, cosa a cui il diretto interessato ha risposto in modo esilarante chiamando in causa la moglie. Nel corso della conferenza stampa LeBron ha svelato anche un desiderio, irraggiungibile pure per uno come lui: “Mi piacerebbe essere immortale come Justin Timberlake nel film In Time ma non posso”.

In precedenza James, esprimendosi seriamente, ha rivelato qualche segreto della sua longevità: “Alleno duramente sia il corpo sia la mente ogni giorno, arrivo sempre in anticipo in palestra per fare tantissimo lavoro extra e in partita do sempre il massimo, puntando molto sugli esercizi di recupero post match”.

