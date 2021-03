LeBron e i Lakers si schierano contro i vergognosi omicidi a sfondo razziale di 8 persone asiatiche ad Atlanta

In ricordo delle otto persone che hanno perso la vita nell’ultimo crimine d’odio contro gli asiatici, i Los Angeles Lakers hanno inviato un potente messaggio di solidarietà alle comunità degli asiatici-americani e delle isole del Pacifico.

Prima del loro duello con gli Charlotte Hornets, i Lakers hanno avuto un momento di silenzio dopo aver condiviso la loro posizione sulle brutali uccisioni di otto persone innocenti ad Atlanta, in Georgia, esortando le persone a fermare l’odio razziale.

Come i Lakers, diverse squadre e giocatori hanno condiviso il loro disgusto e il loro dolore per gli omicidi vergognosi. Lo stesso LeBron James l’ha definito “insensato e tragico”.

My condolences goes out to the families of all the victims and the entire Asian community tonight on what transpired in Atlanta at the Aromatherapy Spa. Coward a** young man!! Just senseless and tragic!! 🙏🏾❤️👑

— LeBron James (@KingJames) March 17, 2021