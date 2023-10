LeBron è il “giocatore più vecchio dell’NBA”: la sua reazione è ESILARANTE 😂

I Lakers stanno creando una mentalità da “championship or bust” intorno alla loro struttura di allenamento a El Segundo, in California, con Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura, Anthony Davis e Christian Wood tra i giocatori chiave della squadra per il 2023-2024.

Di recente, hanno informato la leggenda dei Los Angeles Lakers, LeBron James, che è il giocatore più vecchio dell’NBA all’età di 38 anni. Tutto questo dopo il ritiro del lungo dei Miami Heat, Udonis Haslem, all’età di 43 anni.

Giovedì sera è stato pubblicato un video della reazione di LeBron alla notizia del “giocatore più vecchio in NBA” che è stato visualizzato oltre 1,5 milioni di volte su X.

LeBron James receives the news that’s he’s officially the oldest player in the NBA😅 pic.twitter.com/VkLuo61SGR — NBACentral (@TheDunkCentral) October 5, 2023

La scorsa stagione James ha realizzato 28,9 punti, 8,3 punti e 6,8 assist per la squadra di Darvin Ham. Non ha giocato bene come James nel suo periodo di massimo splendore, ma la sua produzione è stata a dir poco notevole.

La speranza per i tifosi dei Lakers è che l’età sia solo un numero per “The King” nella sua 21ª stagione, probabilmente la sua migliore occasione per eguagliare la leggenda dei Lakers, Kobe Bryant, con il campionato numero cinque.Stiamo a vedere se riuscirà in quello che sta sperando tantissimo.

