LeBron è il miglior giocatore della storia NBA… nel giorno del suo compleanno

LeBron James è all’inseguimento del record NBA di miglior marcatore di tutti i tempi di Kareem Abdul-Jabbar. L’ala dei Los Angeles Lakers è ancora oggi a circa 500 punti da quel traguardo, ma LeBron ha battuto un record di punti diverso il giorno del suo compleanno, il 30 dicembre.

LeBron ha riportato indietro il tempo con una prestazione magistrale nella vittoria contro gli Atlanta Hawks. King James ha messo a segno 47 punti e 10 rimbalzi e chiudendo a un solo assist dalla tripla doppia. Il suo score totale gli ha dato 303 punti in carriera durante il giorno del suo compleanno, il che gli permette di essere il primo in classifica nella storia della NBA dopo aver superato l’Hall of Famer Oscar Robertson.

Con il suo 20esimo punto di questa notte, LeBron James ha raggiunto i 276 punti nel giorno del suo compleanno.

Questo gli permette di superare Oscar Robertson (275) per il massimo nella storia della NBA.

With his 20th point tonight, LeBron James has 276 points on his birthday in his career.

That surpasses Oscar Robertson (275) for the most in NBA history. pic.twitter.com/EKo78a2Xn7

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 31, 2022