Quando i Los Angeles Lakers hanno iniziato la stagione 0-5, molte persone hanno incolpato Russell Westbrook. La guardia è stata usata come capro espiatorio, con molti che hanno incolpato le sue pessime percentuali al tiro come motivo principale delle loro sconfitte. Tuttavia, in base alle statistiche di tiro finora, LeBron James potrebbe essere ugualmente responsabile o anche di più di Westbrook dei problemi dei Los Angeles Lakers.

Durante la sconfitta per 130 a 116 contro gli Utah Jazz, James ha chiuso con 0 su 5 dalla distanza. Ciò significa che ha sbagliato 13 triple consecutive dopo aver finito 0 su 7 contro i New Orleans Pelicans mercoledì scorso. Premesso che non è al top della forma, il che probabilmente ha giocato un ruolo nella sua crisi di tiro nelle ultime due partite, ma il fatto è che sta trasformando in canestri solo il 20,7% dei suoi tiri dalla lunga distanza.

LeBron James ora ha la peggior percentuale da 3 punti nella NBA di oggi con un minimo di 50 tentativi, secondo StatMuse.

LeBron is shooting 20.7% from three, the worst in the entire NBA (min 50 attempts).

He has missed 13 threes in a row. pic.twitter.com/eLqMceP5wI

