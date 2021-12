Dopo che i Los Angeles Lakers hanno perso contro i Los Angeles Clippers allo Staples Center questa notte, LeBron James ha avuto l’opportunità di esprimere i suoi pensieri sull’essere stato inserito nei protocolli di salute e sicurezza della NBA per due giorni dopo quello che si è rivelato essere una falsa positività al COVID- 19.

“Mi ha dato fastidio il fatto che il primo test sia stato negativo e il secondo sia risultato positivo. E di solito, quando hai un test positivo, te ne rifanno un altro, per essere sicuro. Non c’è stato un test di follow-up dopo il mio test positivo. Mi hanno semplicemente messo in isolamento. E questa è la parte che mi ha fatto arrabbiare più di tutto. Dovevo trovare un modo per tornare a casa da Sacramento, da solo. Non avrebbero permesso a nessuno di viaggiare con me, nessuna sicurezza, niente… Ho dovuto mettere i miei figli in isolamento per il momento… È stato solo un grosso inconveniente. Questo è perché sono arrabbiato!” .

Here's LeBron explaining his anger to @DanWoikeSports. After testing – then + he was forced to get back to LA w/o security & had to isolate his kids. He said usually he would've immediately taken a 3rd test. He later praised NBA protocols, just took issue w/ what went down in Sac pic.twitter.com/jpcmBCh8au

