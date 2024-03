“LeBron era un ragazzino ma mi fece capire che il Mondo stava cambiando”

Steve Stoute ha raccontato un curioso aneddoto riguardo LeBron James. Ospite del podcast dell’ex giocatore NFL Shannon Sharpe, il dirigente discografico ha parlato di quando LBJ, appena 18enne, rifiutò un’offerta da 10 milioni di dollari senza battere ciglio. Un avvenimento che fa capire quanto già da ragazzino LeBron fosse sicuro dei propri mezzi.

Nel 2003 Reebok mi diede l’incarico di convincere LeBron James a firmare un contratto di circa 10 milioni di dollari con loro. Ci siamo incontrati, mi sono presentato, gli ho comunicato l’offerta ma l’ha rifiutata. E io l’ho applaudito. In realtà mi rispose che avrebbe valutato anche altre offerte. In quel momento ho capit oche il Mondo stava cambiando. Un ragazzo di colore di appena 18 anni aveva appena rifiutato una offerta da 10 milioni di dollari per tornarsene nella case popolari di una città dell’Ohio. In quel momento era solo un ragazzino ma dimostrò una grande fiducia nei suoi mezzi. Scommise su se stesso e vinse. La mia idea non aveva funzionato ma io l’ho applaudito comunque.

Fonte: Cronache di Basket