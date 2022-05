LeBron ha raccontato qual è stato il momento più difficile della sua carriera

La superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, è stata brutalmente onesta in una recente sessione di domande e risposte su Twitter. Una delle sue rivelazioni più affascinanti si è concentrata su quello che considera il “momento più difficile” della sua intera carriera. Per quanto il King abbia ottenuto risultati in quella che è stata una carriera eccellente, non si può negare che anche LeBron abbia vissuto la sua giusta dose di momenti difficili.

Secondo la leggenda dei Lakers, il più grande ostacolo che abbia mai dovuto affrontare nella sua carriera è stato quando i suoi Miami Heat hanno perso contro i Dallas Mavericks durante le Finals NBA del 2011. LeBron ricorda chiaramente quel momento, così come quello che ha fatto all’indomani di quella sconfortante sconfitta nella serie:

Losing in the finals to Dallas after playing like 💩💩!! I hit the reset button, went back to the basics, worked on things in my game I needed to get better at so the defense couldn't just sit on 1 thing. Hours & hours & hours everyday in the off season on it. Came back 🔒 in! 🤷🏾‍♂️

— LeBron James (@KingJames) May 17, 2022