LeBron James a muso duro con Stephen A. Smith: il motivo è Bronny

Durante la partita tra i Los Angeles Lakers e i New York Knicks giovedì notte alla Crypto.com Arena, una scena insolita ha catturato l’attenzione degli spettatori: LeBron James ha avuto un acceso confronto a bordo campo con il noto giornalista di ESPN, Stephen A. Smith. L’episodio, rapidamente diventato virale sui social media, ha sollevato interrogativi sulle ragioni dietro tale scambio.

In seguito all’accaduto, Stephen A. Smith ha fornito chiarimenti durante il programma First Take. Secondo Smith, la tensione sarebbe nata a causa di commenti critici espressi da lui nei confronti di Bronny James, recentemente selezionato dai Lakers al Draft e successivamente assegnato alla loro squadra in G League, i South Bay Lakers. “Imploro LeBron James, come padre, di smetterla. Sappiamo tutti che Bronny è in NBA solo grazie a suo padre” aveva detto Smith il 29 gennaio durante un episodio di First Take.

James ha abbandonato la squadra durante un timeout nel quarto quarto per confrontarsi con Stephen A. Smith a bordocampo: “Non era un giocatore che si stava confrontando con me, era un genitore, un padre. E non posso stare qui arrabbiato o sentirmi offeso per questo. LeBron sa come avrebbe potuto contattarmi se lo avesse voluto. Non mi ha mai chiamato, se avesse voluto gli avrei risposto. Invece ha deciso di confrontarsi con me a bordocampo, è venuto da me e mi ha detto ciò che aveva da dire, crede che abbia offeso suo figlio. Non volevo entrare nella discussione in quel momento, in quella situazione, ma se ne avessimo parlato gli avrei detto che non avrei mai parlato male di suoi figlio, stavo parlando di lui” ha raccontato il giornalista.

“Non mi interessa, devi tenere mio figlio fuori da questa m***a!” si legge dal labiale di James, che poi si è allontanato da Smith dopo pochi secondi.