LeBron James, accuse pesantissime ai tifosi dei Boston Celtics

Il pubblico dei Boston Celtics è uno dei più caldi della NBA. I tifosi biancoverdi nel corso degli anni hanno cercato sempre di mettere sotto pressione LeBron James nelle tante partite giocate al Garden.

In una recente intervista, però, LeBron ha denunciato degli atteggiamenti decisamente sopra le righe, accusando il pubblico di Boston di avergli rivolto insulti razzisti.

Los Angeles Lakers star LeBron James on why he hates Boston Celtics fans: “Cause they racist as fuck.” pic.twitter.com/LtXiEbARIP

— The Recount Alt (@therecountalt) July 15, 2022