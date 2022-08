LeBron James al The CrawsOver: la gente di accampa per strada di notte

Effetto LeBron James. Non appena il Re e Jamal Crawford, nelle scorse ore, hanno annunciato la partecipazione della superstar dei Lakers al torneo estivo di The CrawsOver, a Seattle, centinaia di fans si sono accampati di notte per le strade della città in attesa di accaparrarsi uno dei posti in tribuna in palestra.

Questo genere di tornei si disputano in arene molto piccole, più simili a delle palestre che a dei palazzetti sportivi. I posti quindi sono ridotti e, visto l’ingresso libero e gratuito, bisogna essere tra i primi a presentarsi all’entrata per essere sicuri di poter vedere la partita. In particolare il Royal Brougham Pavilion della Seattle Pacific University, dove si disputa il torneo, ha una capacità di 2.500 persone.

In queste ore le immagini che stanno circolando sui social parlano chiaro: tutti non vogliono perdere l’occasione di vedere LeBron dal vivo.

People camping out a whole 24 HOURS before the Crawsover tmrw 😂 (via campbellsouuuup/IG) pic.twitter.com/ViAa2z4NqQ — Overtime (@overtime) August 20, 2022