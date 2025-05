LeBron James alla fine continuerà la sua avventura con i Lakers?

LeBron James deve prendere una decisione importante sul suo futuro con i Los Angeles Lakers. La superstar detiene una player option per il secondo anno del suo contratto biennale da 104 milioni di dollari e non ha ancora annunciato i suoi piani per la stagione 2025-26.

Secondo Shams Charania di ESPN, è probabile che James accetti l’opzione e resti a Los Angeles per almeno un altro anno.

“Mi hanno detto che probabilmente sceglierà l’opzione”, ha detto Charania al Pat McAfee Show. “Ha una player option di circa 54, 57 milioni di dollari. Ha una massiccia player option. È probabile. Questo è il piano. Ma, di nuovo, la data dell’opzione è il 29 giugno. Quindi ha ancora un mese di tempo per decidere”.

"I'm told LeBron James is likely to opt in..

He's got a massive player option and that's the plan..

He still has about a month to figure that out"@ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/8mzUsMCU9r

