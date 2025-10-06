LeBron James

LeBron James annuncia la “Second Decision”: il ritiro è vicino?

La leggenda dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha fatto impazzire i fan e i media annunciando sui social che martedì rivelerà una “Second Decision”, definendola “la decisione di tutte le decisioni”. L’appuntamento è fissato per il 7 ottobre alle 12:00 EST, quindi le 18:00 italiane, e la comunità NBA è già in fermento.

Nel breve video teaser pubblicato online, si vede LeBron seduto su una sedia al centro del campo, un chiaro richiamo alla sua iconica intervista del 2010 con Jim Gray, quando annunciò in diretta la scelta di lasciare i Cleveland Cavaliers per unirsi ai Miami Heat. Quella mossa, conosciuta semplicemente come The Decision, cambiò per sempre la storia della NBA.

Oggi, a 40 anni e in procinto di iniziare la sua 23ª stagione in NBA, LeBron James sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Non è ancora chiaro se si tratti di un annuncio legato al ritiro, a un nuovo accordo con i Lakers o a un progetto extra-cestistico, ma il tono del messaggio lascia intendere qualcosa di importante.

Nella stagione 2024-25, James ha mostrato di essere ancora un giocatore d’élite: 70 partite giocate, con una media di 24.4 punti, 7.8 rimbalzi e 8.2 assist a partita. Numeri impressionanti per un atleta che continua a ridefinire il concetto di longevità sportiva.

Mentre cresce l’attesa per il grande annuncio, i fan dei Lakers e del mondo NBA si chiedono: LeBron James annuncerà il suo ritiro? Un nuovo progetto mediatico? O un’altra sorprendente mossa di carriera? Una cosa è certa: il 7 ottobre sarà una data da ricordare per tutti gli appassionati di basket.

