LeBron James annuncia “The Decision of All Decisions”: nuova rivelazione o mossa di marketing?

Il mondo del basket è in fermento dopo che LeBron James ha scosso i social media con un misterioso annuncio: la “Decision of All Decisions”, prevista per il 7 ottobre alle 12:00 EST. La superstar dei Los Angeles Lakers ha pubblicato un breve video criptico, alimentando speculazioni su un possibile annuncio di ritiro o su un nuovo grande progetto.

Molti fan e media hanno ipotizzato che LeBron possa confermare che la stagione 2025-26 sarà la sua ultima in NBA, chiudendo così una carriera leggendaria. Tuttavia, secondo Brett Siegel di ClutchPoints, la realtà potrebbe essere meno drammatica.

“Per chi si sta chiedendo, LeBron James ha un grande accordo con Amazon e il Prime Day inizia domani. Non è una coincidenza”, ha scritto Siegel su X.

For those wondering, LeBron James has a big deal with Amazon, and Prime Day starts tomorrow. Not a coincidence. https://t.co/yPHD2Ut6La — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) October 6, 2025

Un possibile collegamento con Amazon Prime Day

Se l’ipotesi fosse corretta, l’annuncio del 7 ottobre potrebbe far parte di una campagna promozionale legata ad Amazon Prime Day, con cui James ha già collaborato in passato. L’uso di un linguaggio simile alla sua storica decisione del 2010 — quando lasciò i Cleveland Cavaliers per unirsi ai Miami Heat — potrebbe quindi essere una trovata di marketing perfettamente orchestrata.

Prezzi dei biglietti alle stelle dopo l’annuncio

Nonostante le voci più “tranquille”, il mercato ha reagito con entusiasmo (e panico). I prezzi dei biglietti per l’ultima partita casalinga dei Lakers contro gli Utah Jazz sono schizzati da 85 a 445 dollari in poche ore dopo il post di LeBron. Un chiaro segnale che i fan non vogliono perdere quella che potrebbe essere la sua ultima gara a Los Angeles.

Un’icona ancora dominante a 40 anni

A 40 anni e pronto per la sua 23ª stagione NBA, LeBron James continua a sfidare il tempo. Nella scorsa stagione ha giocato 70 partite, mantenendo medie impressionanti: 24.4 punti, 7.8 rimbalzi e 8.2 assist a partita. Un livello di performance che pochi atleti nella storia hanno saputo mantenere a questa età.

Mentre cresce l’attesa per la data del 7 ottobre, una cosa è certa: ogni decisione di LeBron James fa notizia, che si tratti di una mossa sportiva o di una strategia mediatica.