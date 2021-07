LeBron James approda su Fortnite: le prime immagini della sua skin

Continua la collaborazione tra il mondo NBA e il celebre videogioco Fortnite: opo la partnership avviata poco prima dell’inizio dei Playoff, con il rilascio nello shop degli accessori di tutte e 30 le franchigie, nei prossimi giorni comparirà nel gioco anche la skin di LeBron James. La superstar dei Los Angeles Lakers è il primo giocatore di basket a ricevere tale onore e il terzo sportivo dopo i calciatori Harry Kane e Marco Reus.

Nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale, sono iniziate a circolare le prime immagini del personaggio di LeBron in Fortnite, acquistabile tramite le monete virtuali V-Bucks. James dovrebbe essere presente in tre stili, compreso uno in completa tenuta Space Jam: A New Legacy. Fortnite verrà dunque utilizzato anche come mezzo di promozione del film con protagonista lo stesso LeBron, in uscita negli Stati Uniti proprio questa settimana.

Ecco come si presenta la skin Serie d’Icone di LeBron James pic.twitter.com/b92thEA6LH — Fortnite Battle Royale ITA (@NewsStoryline) July 12, 2021